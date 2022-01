Da "fé" da IL à "mesada e loucura" do Livre. Cotrim e Rui Tavares com prioridades trocadas

© TSF

Por Francisco Nascimento 12 Janeiro, 2022 • 23:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em debate, dois partidos liberais nos costumes, mas pouco unidos quanto às soluções para o país: a Iniciativa Liberal (IL) e o Livre divergem no combate às alterações climáticas, e nas medidas para colocar Portugal com saúde financeira. De parte a parte, críticas de "fezada" e de uma "sociedade utópica e poética".

O Rendimento Básico Incondicional (RBI) que o Livre propõe tornou-se num dos temas da pré-campanha eleitoral, mas não convence os liberais, que acusam Rui Tavares de querer dar "uma mesada" aos portugueses.

Ouça as principais declarações do debate 00:00 00:00

"Se cada português recebesse 500 euros por mês incondicionalmente, teríamos uma conta anual que equivale a salvar 20 TAP"s por ano. Se só quiser salvar uma TAP por ano, e a IL não quer salvar nenhuma, só conseguia dar a cada português 25 euros por mês".

João Cotrim de Figueiredo acrescenta que o RBI, ainda que numa fase de testes, "ou é uma loucura absoluta ou uma mesada".

Já Rui Tavares pede "uma relação honesta com os factos", e sublinha que Portugal "deve fazer um projeto-piloto sobre o subsídio, até porque "custa um centésimo da fezada que a IL tem em mutilar o Estado em dois mil milhões de euros".

O candidato do Livre referia-se à taxa única de IRS que os liberais querem implementar em Portugal, lembrando que a IL prevê recuperar metade valor no crescimento económico. "Até pode acontecer, mas tivemos três das maiores recessões do século nos últimos anos", recordou.

João Cotrim de Figueiredo admitiu que "há uma diferença grande entre um partido que coloca o crescimento económico no foco das prioridades e o Livre que vê uma sociedade utópica".

"Até admito que seja uma sociedade agradável, mas é poética, e não vai ao encontro das necessidades dos portugueses", criticou.

Quanto ao combate às alterações climáticas, o Livre refere que esta é uma oportunidade para mudar e economia do país, para uma gestão mais verde. Rui Tavares afirma até que "Portugal está na linha da frente na emergência climática", como a desertificação e a subida do nível da água do mar.

"Esta realidade, de uma emergência climática, tem de ser entendida também como uma oportunidade para a nossa transformação económica", justificou.

Já o presidente da IL discorda, e defende que "só com a economia a crescer é possível dar resposta e corrigir os desequilíbrios ambientais".

Cotrim de Figueiredo argumenta que "a prova está na história", já que "todos os países com políticas avançadas em relação ao ambiente são países desenvolvidos".

TUDO SOBRE AS LEGISLATIVAS DE 2022