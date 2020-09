"Dados provisórios" apontam para 2600 hectares ardidos em Oliveira de Frades

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou esta quarta-feira que os "dados provisórios" sobre o incêndio de Oliveira de Frades aponta para que seja o segundo maior do ano em termos de dimensão

Os primeiros dados sobre o fogo, que esta manhã entrou em fase de resolução, apontam para "2600 hectares de área ardida", o que faz do mesmo o "segundo maior incêndio deste ano".

Num ano com uma redução de "50% do número de ocorrências em relação à última década", nos último dois dias Portugal chegou a ter "mais de 60 ocorrências ativas" com 2000 efetivos "empenhados ao mesmo tempo", revela.

Eduardo Cabrita ​​​​​​​quis esta quarta-feira "prestar homenagem" à capacidade de resposta demonstrada pela Proteção Civil nos últimos dias, instando também os cidadãos a tomarem precauções para evitar incêndios.

"É fundamental que os cidadãos cooperem naquilo que é evitar práticas que aumentam o risco e propiciam a eclosão ou desenvolvimento de grande dimensão", alertou.

Limpeza das matas tem de melhorar

O governante admite que a campanha do Governo para a limpeza de matas e terrenos "ainda tem muito por fazer", reconhecendo que é preciso "melhorar a capacidade de resposta".

"Nunca se limpou tanto nos últimos anos e não é nesta altura que se vai fazer", mas o Governo admite desde já que, com a entrada do outono vai ser "inflexível" nessa dimensão.

"As alterações climáticas dizem-nos que vamos continuar a ter grandes incêndios da Califórnia à Austrália", atira.