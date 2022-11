Das ligações ferroviárias à construção de satélites. Portugal e Espanha juntos no combate à seca e crise energética

O Presidente de Espanha, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro de Portugal, António Costa © Estela Silva/Lusa

Ao lado de Pedro Sánchez na Cimeira Luso-Espanhola, em Viana do Castelo, António Costa afirmou que a proximidade entre Portugal e Espanha tem permitido abrir caminhos para boas soluções. Recordou o que já foi feito para reduzir o impacto da crise energética, anunciou uma iniciativa global contra a seca e o estudo da ligação ferroviária entre Faro, Huelva e Sevilha.

"Gostaria de sublinhar a importância do acordo que foi alcançado para a solução ibérica, que nos permitiu controlar o impacto do aumento do preço do gás. Estamos a trabalhar para que, depois do encontro em Alicante, possamos apresentar um projeto único na União Europeia, mas também noutros fóruns bilaterais iremos continuar a trabalhar juntos.Portugal vai juntar-se à iniciativa do Presidente Pedro Sánchez com o Presidente do Senegal para, na próxima COP27 , lançar uma iniciativa global contra a seca", revelou António Costa.

Além disso, os dois países vão reforçar as parcerias a nível científico através da construção de satélites e desenvolvimento de semicondutores.

"A criação da constelação atlântica e satélites entre Portugal e Espanha, que serão um instrumento fundamental para disponibilizar informação científica e para o conjunto da atividade económica; O desenvolvimento da fileira da microeletrónica e semicondutores para podermos contribuir para que a Europa recupere a autonomia estratégica e a utilização de um centro ibérico para investigação e armazenamento de energia, que é o irmão do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia que visitámos hoje em Braga", referiu o primeiro-ministro.

"Ligação entre Faro, Huelva e Sevilha em estudo"

Com o objetivo de criar uma nova dinâmica na zona transfronteiriça, os dois governos estão a estudar a ligação entre Faro, Huelva e Sevilha, mas não se vão ficar por aqui.

"Anunciámos recentemente o arranque da primeira linha de alta velocidade no nosso país que ligará Lisboa e Porto a Vigo. Há outras ligações que temos de trabalhar de forma a podermos decidir. Aveiro-Salamanca e Faro-Sevilha. Estamos a estudar essas ligações para, numa próxima cimeira, podermos tomar as decisões de uma forma robusta", afirmou.

O primeiro-ministro acrescentou que Portugal está a fazer o maior investimento ferroviário dos últimos cem anos - o corredor entre Lisboa e Badajoz -, que está a ser preparado para o transporte de mercadorias e pré-preparado para suportar qualquer tipo de ligação de passageiros.