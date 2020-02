O dirigente social-democrata defende no programa da TSF "Almoços Grátis" que é importante que os deputados do PSD não entrem "numa espécie de utilitarismo tático".

Por Sara Beatriz Monteiro e Judith Menezes e Sousa 19 Fev, 2020 • 14:48

O dirigente social-democrata defende no programa da TSF "Almoços Grátis" que é importante que os deputados do PSD não entrem "numa espécie de utilitarismo tático".

O vice-presidente do PSD pede "alguma coerência" aos deputados do PSD que antes eram contra o referendo sobre a eutanásia e agora não só se mostram a favor como avançam com uma iniciativa no sentido de o viabilizar. As declarações de David Justino surgem no programa de debate político semanal da TSF "Almoços Grátis",

"Este problema do referendo é um problema meramente tático. Não é mau que seja tático, porque é um recurso como outro qualquer, mas era bom que a evocação e a fundamentação dos argumentos possam ser mais bem preparados, principalmente pelo seguinte: fala-se no problema de não aprovar uma lei a mata-cavalos , o que não tem sentido absolutamente nenhum - só se andaram distraídos", defende David Justino.

Apesar de sublinhar que não se opõe, por princípio, à existência de um referendo, o dirigente social-democrata pede "alguma coerência relativamente às declarações feitas após a derrota da tentativa de aprovação da eutanásia". David Justino considera que essas declarações "deveriam ser lembradas para não entrarmos aqui numa espécie de utilitarismo tático que não creio que eleve o debate sobre o problema".

Um conjunto de deputados do PSD decidiu avançar com uma iniciativa de referendo sobre a despenalização da eutanásia. O vice-presidente da bancada do PSD Adão Silva classificou esta iniciativa como um "exercício inconsequente" e assegurou que não será agendada por ir contra as orientações da direção.