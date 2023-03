"De execução imediata." Marcelo destaca a importância do descongelamento de verbas para as Forças Armadas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © António Cotrim/Lusa (arquivo)

Por TSF 15 Março, 2023 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República destacou esta quarta-feira a necessidade de reforço da manutenção nas Forças Armadas, sublinhando a importância do descongelamento de verbas para esses efeito.

"A ideia da senhora ministra, desde que tomou posse, é de apostar na manutenção. Isso implica um crescimento acrescido em defesa nacional e de execução imediata", disse Marcelo Rebelo de Sousa. "Para isso é importante que haja a disponibilização de verbas para esse efeito", quer no orçamento para 2023 quer a longo prazo, acrescentou.

Ouça as declarações do Presidente da República. 00:00 00:00

O Governo autorizou a Marinha a proceder a uma despesa de 39 milhões de euros, entre 2023 e 2025, para adquirir serviços de manutenção de navios e "reparação e aquisição de sobressalentes", mas o Mondego ficou de fora.

Sobre o episódio de recusa de militares da Marinha em embarcar no NRP Mondego, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas diz que "há que esperar" e sublinha que "é uma das prioridades no presente e no futuro próximo a manutenção" de equipamentos militares.

Marcelo Rebelo de Sousa recusou pronunciar-se sobre se o chefe do Estado-Maior saiu fragilizado e se o descontentamento na Marinha aumentou. "O que há na Marinha, no Exercito, na Força Aérea, são capacidades que vêm do passado e que precisam de atualização. Há que tirar proveito a esta ocasição para valorizar a defesa nacional", disse.