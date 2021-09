Das figuras de Estado aos cidadãos anónimos. As imagens da homenagem a Jorge Sampaio

Por TSF 11 Setembro, 2021 • 20:48 Partilhar este artigo Facebook

Realizou-se este sábado, no Museu dos Coches, o velório do antigo Presidente da República Jorge Sampaio, que morreu na sexta-feira aos 81 anos, na sequência de problemas respiratórios.

O corpo de Jorge Sampaio chegou de manhã à Câmara Municipal de Lisboa, e foi recebido por Fernando Medina e pela família, que entregou as três ordens que recebeu ao longo da sua vida.

Dezenas de populares juntaram-se também à homenagem na Praça do Município, onde se foram concentrando desde antes das 10h00. Na fachada do edifício da Câmara Municipal de Lisboa estavam duas faixas com uma fotografia do antigo Presidente e a frase "obrigado, Jorge Sampaio".

Depois, o corpo do antigo Presidente da República seguiu para o Museu dos Coches, para o cortejo fúnebre. Costa foi o primeiro a chegar, como manda o protocolo; em seguida, Ferro Rodrigues, e depois Marcelo Rebelo de Sousa. A partir das 12h00 e até às 23h00, a cerimónia esteve aberta ao público.

Cavaco Silva, Ramalho Eanes, os ministros da Economia, da Justiça, da Saúde, do Trabalho, da Presidência e da Modernização do Estado e da Administração Pública foram algumas das figuras que prestaram homenagem a Jorge Sampaio, no Museu dos Coches.

Também milhares de pessoas passaram desde o fim da manhã deste sábado pelo antigo picadeiro real, em Lisboa, para agradecer ao ex-Presidente da República Jorge Sampaio tudo o que fez por Portugal, mas sobretudo para enaltecerem o seu lado humano.

No domingo, a saída do corpo do antigo Presidente da República para o Mosteiro dos Jerónimos, está prevista para as 10h00, com o cortejo a parar brevemente em frente ao Palácio de Belém.