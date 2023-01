De olhos postos no "futuro", em tempos de "incerteza". PM dirige mensagem de ano novo aos jovens

O primeiro-ministro, António Costa, deixa uma mensagem para o novo ano dedicada às "novas gerações" © Stephanie Lecocq/EPA

"O futuro constrói-se hoje", sublinha António Costa, que, neste dia de Ano Novo escolheu falar aos jovens. O primeiro-ministro admite que os tempos são de "incerteza", mas que, por esse motivo, é preciso olhar com "confiança" para o que se aproxima.

Num texto publicado, este domingo, no Jornal de Notícias, o primeiro-ministro dirige-se às novas gerações para falar sobre as conquistas e metas para o futuro, em áreas como a educação, o emprego, a habitação e o empreendedorismo.

Costa destaca os objetivos que espera ver o país alcançar, nas próximas décadas - desde a "neutralidade carbónica" em 2050, a um PIB per capita acima da média europeia, na década de 40, ou mesmo a redução da dívida abaixo dos 100%, já em 2026.

Passos para melhorar as condições de vida dos jovens, num país onde, citando António Guterres, Costa garante que continua a "paixão pela educação". O chefe de Governo refere, por exemplo, a redução do valor das propinas no ensino superior (em "mais de 360 euros nos últimos sete anos") e o plano nacional para o alojamento estudantil (com o objetivo de passar "das 15.073 camas atuais para 26.868 camas disponíveis em 2026").

O primeiro-ministro sublinha que, agora, "47% dos jovens com 20 anos podem frequentar o ensino superior" - mais do que a média europeia de 42%- e que, no último ano, o número de alunos matriculados atingiu um "máximo histórico" (acima dos 433 mil).

Mas, nota António Costa, é preciso assegurar que, quando terminam os estudos, os jovens escolhem ficar em Portugal para trabalhar. Para isso, o primeiro-ministro fala na importância da Agenda do Trabalho Digno - enquanto meio para reforçar "o combate à precariedade", regular "as plataformas digitais" e melhorar "a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar" - e de medidas de apoio à fixação de jovens qualificados, como o alargamento do Programa Regressar e o reforço do IRS Jovem...

Também a habitação é assinalada por António Costa como parâmetro essencial para a fixação dos jovens e, por isso, salienta a implementação da nova Lei de Bases da Habitação e da Estratégia Nacional, com investimentos previstos, nesta área, na ordem dos "2,7 mil milhões de euros", no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, "até 2026".

Finalmente, para que os jovens tenham "a liberdade de escolher o projeto de família", António Costa frisa o caminho feito para tornar as creches gratuitas, o aumento das deduções de IRS para quem tem mais de dois filhos, dos abonos de família, e a "Garantia Infância", que deverá chegar "a mais de 155 mil crianças", em 2023.

"Neste dia que iniciamos um novo ano, é importante lembrar que o futuro se constrói hoje, com e para as novas gerações. Na educação, no emprego, no empreendedorismo, na habitação... na geração de novas gerações", conclui o primeiro-ministro.