"De outra maneira é um faz de conta." Adão Silva antevê negociações entre PS e PSD para mudar Constituição

Adão Silva © Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Por Guilhermina Sousa com Clara Maria Oliveira 03 Novembro, 2022 • 14:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vice-presidente da Assembleia da República, Adão Silva, lembra que o PSD precisa do Partido Socialista para mudar a constituição, e prevê que já existam contactos entre ambos.

"Está com certeza a acontecer, porque de outra maneira seria um exercício de faz de conta", comparando o projeto com o do Chega, que faz "grandes proclamações, anúncios, medidas mais ao menos espetaculares, pirotécnicas, até, mas depois é inconsequente porque não há um bom trabalho articulado com aqueles que nesta matéria são matematicamente relevantes", ou seja, o PSD e o PS.

Adão Silva compara projetos do Chega com pirotecnia 00:00 00:00

No entanto, Adão Silva defende uma revisão constitucional profunda, sublinhando que é preciso não esquecer que, nos sociais-democratas, já há um texto de revisão constitucional. Após a saída de Rui Rio e Paulo Mota Pinto, o ex-líder parlamentar do partido defende "uma liberdade com essência no comportamento da direção do partido", encontrando "a fórmula certa" para um documento "simplificador" e um elemento "de adequação do texto à realidade e aos desafios" atuais.

A direção do PSD, presidida por Luís Montenegro, vai avançar com um projeto de revisão constitucional no Parlamento. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias (DN) e confirmada pela TSF, que sabe que o texto, que ainda não está terminado, vai ser um documento menos abrangente, comparando com a proposta de revisão constitucional apresentada no verão de 2021, por Rui Rio.

Adão Silva apela a uma revisão constitucional profunda 00:00 00:00

Os sociais-democratas marcaram um Conselho Nacional Extraordinário para a próxima quinta-feira, dia 10 de novembro, um dia antes da data limite de entrega do documento. A TSF sabe que quem vai coordenar o processo de revisão da constituição é Miguel Poiares Maduro.

Fontes do PSD, contactadas pelo DN, acusam a direção de Luís Montenegro de "ir a reboque do Chega". André Ventura apresentou o projeto de revisão constitucional do Chega no mês passado e quer que o debate comece a seguir ao Orçamento do Estado.