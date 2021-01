De Rans para o mundo. Vitorino Silva orgulhoso com campanha dentro de quatro paredes

Vitorino Silva centrou a campanha em eventos online © DR

Por Francisco Nascimento 21 Janeiro, 2021 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato às eleições presidenciais Vitorino Silva centrou toda a campanha na sua sala de estar, devido às limitações impostas pela pandemia, e orgulha-se de ter chegado aos quatro cantos do mundo a partir de Rans. Apesar de, numa primeira fase, terem colocado o seu nome fora dos debates para as eleições, o candidato não fechou a porta de casa aos jornalistas que quiseram conhecer as raízes do candidato.

As folhas com os seus "pensamentos diários" fizeram sucesso no debate frente a Marcelo Rebelo de Sousa, e Vitorino apressou-se a mostrá-las, junto ao computador que o faz chegar a todos os eleitores.

De Rans para o mundo. Reportagem de Francisco Nascimento. 00:00 00:00

"Gosto de escrever no papel. Tenho muito respeito pelo digital, mas não há nada como sentir e ouvir as folhas", disse, assegurando que tudo o que está naquelas páginas é genuíno.

A decisão de mudar a "sede de campanha" da rua para casa não foi difícil. "Tenho uma agenda muito cheia, e estou orgulhoso da decisão de vir para casa. Os políticos têm de descer à terra e, às vezes, eles não descem à terra", apontou.

A terra, para Vitorino Silva, foi Rans. O candidato diz que sabe quem é o seu tipo de eleitor, e desengane-se quem pensa que é um voto de protesto.

"Os meus votos são votos de confiança, não são votos de protesto. Quem vota em mim vai confiante, até tira fotos e tem orgulho. Sei muito bem quem é o meu tipo de eleitor", assume.

A juntar a todas as certezas, Tino também está convencido que vai chegar "ao voto caviar".

Os objetivos para as eleições são "defender a democracia e os jovens". "Os políticos viraram as costas aos jovens. Desde logo, quando fizeram a constituição. É uma vergonha que um jovem com 18 ou 34 anos possa votar, mas não pode concorrer às eleições. Porquê? Um Presidente da República pode ter 350 anos, se o Luís de Camões fosse vivo, podia concorrer a Presidente, mas um jovem não pode", argumenta.

Tino reforça que os jovens são cidadãos de um mundo sem muros.

No dia 24 de janeiro espera ter mais um voto do que há cinco anos, quando conseguiu persuadir 152 mil eleitores. Mas mesmo que não aconteça, a vitória já está garantida.

"Já ganhei as eleições. A partir do momento em que lutei pela democracia e nos meus debates não houve gente a berrar, já foi uma grande vitória."

Agora, é preciso consolidar os votos nas urnas e cumprir o sonho da filha Catarina: "Nunca lhe dei uma grande alegria, mas acredito que um dia lhe vou dar uma grande alegria".

Daqui a cinco anos, a certeza é que estará novamente a concorrer às eleições, para um segundo mandato.