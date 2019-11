Direto: Costa anuncia aumento do salário mínimo para 750 euros em quatro anos

Por TSF 13 Novembro, 2019 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro debate quinzenal da legislatura realiza-se esta quarta-feira, na Assembleia da República, com uma intervenção do primeiro-ministro sobre "políticas de rendimento", numa altura em que encetou com PCP, BE, PAN e Livre negociações sobre o Orçamento do Estado.

O início da legislatura fica marcado pela polémica com os partidos pequenos, que não tinham permissão para questionar o primeiro-ministro durante o debate. Depois do acordo alcançado na comissão de Assuntos Constitucionais, os deputados únicos do Livre, Iniciativa Liberal e Chega vão ter um minuto e meio para falar.

Este debate fica ainda marcado pela estreia de Rui Rio como presidente da bancada do PSD.