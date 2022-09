De transportes, governantes chegam ao Conselho de Ministros para discutir "estratégia para mobilidade pedonal"

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, acompanhado pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos © João Relvas/Lusa

No Dia Europeu Sem Carros, os ministros deram o exemplo. Pedro Nuno Santos e Duarte Cordeiro deixaram os transportes rodoviários individuais em casa e chegaram à reunião do Conselho de Ministros, em Algés, de transportes públicos. Aos jornalistas, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, revelou que esta quarta-feira será discutida uma "estratégia nacional para a mobilidade pedonal".

"O transporte rodoviário individual tem um efeito significativo nas emissões e no ruído e temos de procurar transitar para o transporte público. Também sabemos que o transporte rodoviário individual é responsável por 74% da importação de combustíveis fósseis e neste momento também é positivo reduzir a dependência. Hoje vamos discutir uma estratégia nacional para a mobilidade pedonal, para aumentar para 35% daquilo que são os nossos hábitos diários até 2030. Hoje é um dia especial e quisemos sinalizar isso", explicou Duarte Cordeiro aos jornalistas, na chegada a Algés.

Já Pedro Nuno Santos considera que o país investiu excessivamente no automóvel durante as últimas décadas e hoje está a pagar caro por essa dependência excessiva. Ainda assim, defende que o Governo tem conseguido, nos últimos anos, dar prioridade ao transporte coletivo.

"Temos de conseguir multiplicar as possibilidades de acesso ao transporte coletivo em Portugal se quisermos, enquanto país, gastar menos e ter maior conforto nas nossas deslocações. Estamos a fazer um investimento na ferrovia sem precedentes no nosso país, apresentaremos um instrumento de planeamento que nunca em Portugal existiu. O país ganhará e vai aproximar-se dos padrões de outros países europeus", explicou Pedro Nuno Santos.

Sobre o aeroporto, o ministro das Infraestruturas recusou comentar o tema e antecipar a reunião desta sexta-feira com o líder do PSD, Luís Montenegro.

"Não tenho mais nada a acrescentar. Vamos esperar pela reunião. Houve uma carta, uma resposta do primeiro-ministro, vamos lidar com os timings com normalidade. O primeiro-ministro lidera o Governo, lidera tudo. Sexta-feira lá estarei para dar resposta a um problema que já leva 50 anos de atraso", acrescentou o ministro.