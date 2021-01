De viagem no "Vouguinha", João Ferreira quer mais do que promessas para a ferrovia

© Paulo Novais/Lusa

João Ferreira apanhou o comboio em Oliveira de Azeméis para lembrar que é preciso "fazer mais do que dizer" e para mostrar como a linha do Vouga não é sinónimo de aposta na ferrovia. "Aquilo que eu quis fazer com esta viagem não foi só dar um sinal do que aconteceu, um desinvestimento na via férrea, mas um sinal para o futuro, sobre o que é preciso fazer-se, esta aposta na linha férrea, que tem de passar do discurso à prática", refere.

A viagem de "Vouguinha", como a população chama a este comboio, entre Aveiro e Espinho é interrompida entre Albergaria-a-Velha e Oliveira de Azeméis, sendo que aqui, os passageiros fazem o percurso de táxi.

"Entrámos numa estação à qual não se pode chegar senão de táxi", afirma. Tudo isto numa linha de comboio que já chegou a Viseu, "é bom não o esquecer" e onde já não é possível, pois "os carris já foram arrancados".

Reportagem de Miguel Midões

António Alves é um passageiro habitual relata na primeira pessoa o abandono desta linha de comboio: "durante muitos anos houve um total desinteresse e uma força de desinvestimento neste meio de transporte que é muito útil, fazendo com que deixasse de ser rentável".

António Alves lembra-se de ver as estações todas arranjadas, "era uma alegria vê-las", mas o "grande desinvestimento" deixou-as ao abandono. Contudo, "para o povo esta linha continua a ser muito importante". Este utilizador diz à TSF que existem poucos comboios, os horários são desajustados e a velocidade reduzida, talvez reduzida demais para os tempos atuais. Descemos na estação de Oliveira de Azeméis e o "Vouguinha" segue devagarinho até Espinho. Ao contrário, a campanha de João Ferreira, nos últimos dias, tem sido com o pé no acelerador.

Atualmente, a linha Vouga liga Aveiro a Sernada do Vouga, depois entre esta última estação e Oliveira de Azeméis, o percurso faz-se de táxi (parando em Albergaria a Velha, Urgeiras, Albergaria a Nova, Branca, Pinheiro da Bemposta, Figueiredo, Travanca e Ui). De Oliveira de Azeméis liga depois a Espinho (Vouga), já não existindo concordância com a linha do Norte.