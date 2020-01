Rio defende-se: proposta do IVA "é legal"

© Mário Cruz/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 30 Janeiro, 2020 • 18:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Continua o ping-pong entre PSD e PS e a redução da taxa do IVA na eletricidade. À margem de uma reunião com o primeiro-ministro sobre a Cimeira dos Amigos da Coesão, Rui Rio é claro: a proposta social-democrata é legal e é para avançar.

"Esta proposta é legal. As regras europeias que não permitem mexer de uma forma completamente livre no IVA têm que ver com a salvaguarda do princípio da concorrência e aqui não estamos a interferir em nada no princípio da concorrência", explica o presidente do PSD.

Rui Rio insiste na questão da boa e má-fé do governo. Diz Rui Rio que se o governo estivesse de boa-fé, com a proposta do executivo em estudo em Bruxelas, o orçamento do Estado já deveria prever o impacto no OE, estando de má-fé, a proposta do PSD inclui as devidas compensações ao impacto desta proposta.

De acordo com o social-democrata, a proposta alternativa do PSD é a de reduzir as verbas dos gabinetes ministeriais ao montante igual ao que era em 2019, corte nos custos intermédios e ainda um ajuste no superavit que permite mantê-lo nos 0,2%.

O presidente do PSD recua ainda no tempo para lembrar que o PS, em 2013, sugeriu a redução do IVA para a taxa intermédia. "O grupo parlamentar do PS, em 2013, exatamente no período de maior aperto da troika, faz uma proposta no parlamento de projeto de resolução para que o IVA baixe de 23 para 13% e, entre os deputados que assinam, está o atual secretário de Estado da Energia", recorda o líder do PSD.

E como votará o PSD a proposta do Bloco?

Ainda não sabe, mas uma coisa é certa: "todas as propostas que votar têm de ser propostas que não provoquem um desequilíbrio orçamental". Rui Rio nota que ainda não viu em detalhe as propostas dos diferentes partidos, mas garante que, se as propostas "não provocarem um desequilíbrio orçamental", podem ter o voto do PSD.

Para ver a proposta passar, Rio precisa de conquistar votos não só à direita, mas também à esquerda. O Bloco, de resto, já admitiu votar favoravelmente a proposta do PSD. Questionado sobre uma eventual crise política, Rui Rio diz que isso não depende dele. "De mim, depende a coerência da nossa proposta", nota Rio.