Debandada no PAN, situação endémica de Covid em Portugal em março e outros destaques TSF

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN © Lusa

Ainda no rescaldo dos resultados eleitorais, o PAN está a viver uma grande instabilidade. Esta segunda-feira, vários dirigentes do partido liderado por Inês Sousa Real renunciaram ao cargo, alegando total asfixia democrática interna. Ouvida pela TSF, Inês Sousa Real fala "em triste espetáculo".

No que diz respeito à pandemia, o matemático Carlos Antunes acredita que Portugal pode chegar a uma situação endémica já no próximo mês de março. O pico da vaga potenciada pela variante Ómicron, estima o investigador, já terá passado a 26 de janeiro.

No plano político, depois de ter estado em isolamento durante sete dias por ter testado positivo à Covid-19, o primeiro-ministro, António Costa, retoma a agenda presencial. O líder do executivo, que venceu as eleições legislativas com maioria absoluta, vai ouvir praticamente todos os partidos. O Chega ficou de fora das audições.

No PSD, destaque para a absolvição de José Silvano, secretário-geral do partido, e da antiga deputada, Elina Fraga, no caso das falsas presenças na Assembleia da República. Em conferência de imprensa, José Silvano agradeceu o apoio a Rio e o presidente social-democrata respondeu, sublinhando que acreditou sempre na palavra dos deputados em causa.

Ainda no plano político, Miguel Pinto Luz revela no habitual comentário na TSF no programa "Não Alinhados" que votaria a favor de Pacheco de Amorim, do Chega, para vice-presidente do Parlamento.

É um sério aviso da dona do Facebook e do Instagram. A Meta avisa que pode desligar as redes sociais na Europa devido às leis de proteção de dados.

Por cá, a GNR está a investigar a morte de cabras montesas na zona do Gêres. Cada cabeça destes animais pode valer cinco mil euros. Mais abaixo no território, no Alentejo, uma boa notícia: perto de 200 linces ibéricos estão a viver no vale do Guadiana. Só no ano passado, nasceram 70 linces, uma espécie ainda em vias de extinção.