Debate de urgência pedido pelo BE discute degradação na saúde e falta de médicos

A coordenadorado Bloco de Esquerda, Catarina Martins © Paulo Novais/Lusa

Por Lusa 10 Maio, 2023 • 10:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O parlamento vai debater esta quarta-feira, com caráter de urgência e a pedido do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, a situação dos cuidados de saúde primários e o número de utentes sem médico de família.

O requerimento foi feito com base no artigo 72.º do regimento da Assembleia da República, que determina que cada grupo parlamentar pode pedir um debate de urgência a cada quinzena, sendo este realizado "imediatamente a seguir ao expediente".

O debate sobre "Degradação dos cuidados de saúde primários e o número de utentes sem médicos de família" foi, como previsto no regimento, requerido antes das 11h00 do próprio dia, ou seja, de hoje, pelo que o presidente da Assembleia da República tem de mandar, "de imediato, comunicar o tema aos restantes grupos parlamentares, deputados únicos representantes de um partido e ao Governo" e o executivo terá de se fazer representar por um dos seus membros.