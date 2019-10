Debate? "Estou à espera que o doutor Rui Rio responda"

© André Kosters/Lusa

Por Lusa 02 Outubro, 2019 • 19:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS, insistiu esta quarta-feira, em declarações à Lusa, em debater os programas macroeconómicos dos dois partidos com Rui Rio.

Pub Pub

"Estou à espera que o doutor Rui Rio responda. Não é o doutor Rui Rio que vai determinar com quem é que o candidato Mário Centeno vai debater", respondeu Mário Centeno à Lusa, quando perguntado por que motivo não iria debater com o também candidato a deputado pelo PSD, Álvaro Almeida.

Pub Pub

O também ministro das Finanças afirmou também que o PSD quer implementar "já em 2020" medidas "com um custo muito elevado no Orçamento do Estado, custo esse que não é refletido nas projeções que o PSD apresenta para as receitas".

"Não podemos prometer cortar impostos num montante superior a 1.000 milhões de euros e depois ter a receita fiscal a crescer acima do PIB", argumentou o candidato a deputado pelo círculo de Lisboa.