Debate na TV: Costa tem melhor nota, mas Rio convence na prestação e consolida o voto

Por Judith Menezes e Sousa 24 Janeiro, 2022 • 08:00

Embora a grande maioria dos inquiridos (73%) afirme que o debate entre António Costa e Rui Rio não vai ter influência no sentido de voto, o duelo televisivo contribuiu para consolidar o voto social-democrata em Rui Rio.

40% dos eleitores do PSD admitem que o debate teve influência na forma como vão votar, ao contrário do que acontece, nesta sondagem, com os votantes de outros partidos.

António Costa tem uma ligeira vantagem quando se pergunta quem estava mais bem preparado ou tinha melhores ideias, mas a prestação no debate é o ponto em que Rio mais se aproxima de Costa (42%-39%), levando mesmo um pequeno avanço nalguns segmentos, como junto dos homens, na classe média alta e até na faixa acima dos 50 anos, junto dos quais costuma ser o líder do PS a sair sempre reforçado.

Rui Rio também obtém melhor nota junto dos votantes no PSD, do que Costa recebe dos eleitores socialistas e mesmo junto daqueles que dizem votar na CDU, Costa leva apenas uma vantagem ligeira sobre Rio, na nota da prestação no debate.

António Costa surge como aquele que estava "mais bem preparado" para 43% dos inquiridos, enquanto Rui Rio é apontado por 37%. Para 10%, nenhum dos candidatos estava bem preparado e outros 10% não têm opinião.

Ouça aqui o que pensaram os eleitores do debate entre António Costa e Rui Rio. 00:00 00:00

O secretário-geral do PS vê a margem ficar mais estreita quando se avalia quem apresentou "melhores ideias". Costa tem 41%, Rio 36%. Neste capítulo das ideias, enquanto o socialista, além de reunir o aplauso maioritário da esquerda e do PAN, consegue convencer uma maior percentagem dos eleitores socialistas (87%) do que Rio junto das hostes social-democratas (73%), o líder do PSD vence junto dos seus eleitores, do Chega e dos liberais.

Com valores próximos entre os dois, são as mulheres que desequilibram a favor de Costa. E se o líder do PS leva vantagem entre as classes mais desfavorecidas, existe um empate entre Costa e Rio nas classes mais altas.

Quase metade dos inquiridos (48%) viu o debate em direto, 26% viram resumos e outros 26% não viram. Entre aqueles que passaram ao lado do duelo televisivo estão os inquiridos do sul e ilhas, em idade ativa e de classes mais baixas.

Quem viu o debate em direto, foram sobretudo, homens, acima dos 65 anos e de classes mais altas.

Quando se analisa a cor partidária, constata-se que os eleitores do PSD foram quem mais interesse mostrou (67%), seguidos pelo Chega (61%), PS (60%), BE (51%), CDU (51%). Entre todos os partidos, os votantes no PAN foram os menos interessados.

Entre quem viu, apenas 27%, cerca de um terço, afirmam que o debate entre os líderes do PS e do PSD influenciou a forma como votam e, entre eles, destacam-se os mais jovens.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados o debate televisivo entre António Costa e Rui Rio.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 16 e 21 de janeiro . Foram recolhidas 965 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,15%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.