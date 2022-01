Debate Rio-Costa foi "confrangedor". Catarina Martins critica vazio de soluções para o país

Catarina Martins © LUSA

Catarina Martins considerou confrangedora a ausência de discussão dos principais problemas do país durante o debate de quinta-feira à noite, entre António Costa e Rui Rio. Em Azeitão, e questionada pelos jornalistas, a coordenadora do Bloco de Esquerda disse acreditar que ficou mais um vazio de respostas - ou mais perguntas - do que esclarecimentos ao país.

"Registei que soluções para os problemas das pessoas, como é que se vai um Serviço Nacional de Saúde capaz de responder a toda a gente ou como é que os salários em Portugal vão ser valorizados, como é que se vai acabar com as duplas penalizações pensões... Sobre isso não ouvi uma palavra." E prossegue, acrescentando: "Como é que se consegue que o direito à habitação seja respeitado, como é que respondemos que as gerações mais jovens que querem poder sair da casa dos pais, começar a sua vida, ter uma habitação que possam pagar... Sobre isso não ouvi uma palavra."

Catarina Martins considera, por isso, "confrangedor ouvir um debate entre dois partidos que querem ser Governo e não ouvir nenhuma das soluções para os problemas mais graves do país".

Sobre o posicionamento de António Costa, a líder do BE volta a criticar a insistência, ainda que de forma indireta, em relação à maioria absoluta. "O Partido Socialista, em todas as eleições, diz tudo e mais alguma coisa para tentar exigir uma maioria absoluta aos eleitores, mas quem decide o que se fará no dia a seguir às eleições é quem vai votar", vinca.

"O Bloco de Esquerda, como terceira força política reforçada, será o garante de que não há um governo de direita, mas de que também não há uma maioria absoluta, e, por isso, onde o Governo tem falhado, onde tem falhado na saúde, onde tem falhado no salário e na pensão, teremos avanços."

