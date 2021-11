Debates com Rangel? Rio descarta e considera que prejudicariam o PSD nas legislativas

Rui Rio © António Cotrim/Lusa

Por Carolina Quaresma 09 Novembro, 2021 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PSD, Rui Rio, avançou esta terça-feira que não pretende ir a debates com Paulo Rangel para as eleições internas do partido.

"Debates em cima de legislativas pode ser prejudicial para o partido", considerou, em declarações aos jornalistas numa conferência de imprensa. Rio disse que o "verdadeiramente importante são as eleições de janeiro" que exigem uma "concentração total e absoluta, em consonância com a enorme responsabilidade que assume quem quer governar Portugal".

Questionado sobre se dará vantagem a Paulo Rangel ao não ir a debates para as eleições internas, Rui Rio desvalorizou e sublinhou que isso não o preocupa. "Entendo que, enquanto presidente do PSD e no pleno exercício do seu mandato, compete-me prioritariamente preparar o partido para as eleições nacionais e não para a disputa interna", reforçou, referindo que não irá fazer campanha para as diretas de 27 novembro para se concentrar nas eleições legislativas e na oposição ao PS e Governo.

Ouça a reportagem do jornalista Rui Tukayana 00:00 00:00

"Espero reforçar a posição do PSD nas eleições nacionais para estarmos mais preparados para o combate com o PS", afirmou, acrescentando que apenas se vai dedicar a "ações políticas de oposição ao PS".

Rio entende "que é absolutamente prioritário construir a alternativa ao PS" para as eleições legislativas, que acontecerão a 30 de janeiro, mostrando a ambição de querer fazer um programa eleitoral "com competência, seriedade e que seja exequível", o que requer "trabalho, concentração e eficácia".

O presidente do PSD ressalvou que a sua obrigação é concentrar a sua atividade nas funções de presidente do PSD, seja na oposição direta a António Costa, seja na organização da campanha eleitoral para as legislativas de janeiro de 2022.

Sobre as eleições internas do PSD, Rui Rio adiantou que a sua candidatura "tem uma direção de campanha que organizará tudo o que for preciso" para a sua vitória.