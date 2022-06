Demissão? Temido garante "continuar a lutar" mas resposta "pertence ao primeiro-ministro"

A ministra da Saúde, Marta Temido © António Cotrim/Lusa

Perante os problemas sazonais e estruturais registados no Serviço Nacional de Saúde, Marta Temido foi questionada na conferência de imprensa de apresentação de medidas, esta quarta-feira, sobre se tem condições para continuar no cargo e afastou a hipótese de demissão.

"É uma resposta que pertence ao primeiro-ministro", começou por assinalar. "Decido continuar a lutar, a responder e a contrariar todas essas circunstâncias que descreveu, não há seis anos, mas há quatro, com a responsabilidade de muitos anos de trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Não tenho só responsabilidade de ministra, mas também a responsabilidade de muitos anos de trabalho no SNS, estar ombro a ombro com muitos profissionais de saúde, ter enfrentado muita contestação, ter estado convosco em muitas sessões a tentar esclarecer a resposta à pandemia e a ter muitos problemas para resolver. Continuo determinada e continuo com vontade de resolver os problemas", respondeu Marta Temido.

A ministra da Saúde apresentou um "programa estrutural" para dar resposta a "problemas estruturais" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A falta de médicos em vários hospitais do país tem levado nos últimos dias ao encerramento de urgências de obstetrícia ou a pedidos aos centros de orientação de doentes urgentes (CODU) de reencaminhamento de utentes para outros hospitais.