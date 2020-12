"Decisão é minha." Marcelo assume que tem sido pressionado a apresentar recandidatura

© Mário Cruz/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa admite que tem sido pressionado se recandidatar à Presidência da República. O chefe de Estado mantém a recandidatura por confirmar, mas garante que a decisão será anunciada em breve.

Depois da cerimónia que assinalou a restauração da independência, o Presidente da República, questionado pelos jornalistas, lembrou que a decisão é dele.

"Tenho recebido várias pressões de diversas naturezas, nas últimas semanadas há quem recolha assinaturas e envie cartas, mas a decisão é minha."

Marcelo Rebelo de Sousa recorda que o anúncio "obedece a um objetivo". "Vou esperar pelo momento em que ainda tenho de intervir como Presidente da República, no âmbito do estado de emergência, só depois disso é que sinto que devo tomar a decisão e comunicá-la aos portugueses."

Ainda assim, o chefe de Estado garante que o momento "está próximo".

O Presidente da República anunciou que as próximas eleições presidenciais vão decorrer no dia 24 de janeiro de 2021.

Numa nota nota publicada no site oficial da Presidência da República, a 24 de novembro, indica que "nos termos previstos na Constituição e na Lei Eleitoral, o Presidente da República assinou o Decreto que fixa para domingo 24 de janeiro de 2021 as eleições presidenciais, o qual seguiu já para publicação em Diário da República".

A Lei Eleitoral do Presidente da República estabelece que o chefe de Estado "marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com a antecedência mínima de 60 dias". Marcelo Rebelo de Sousa assinou este decreto 61 dias antes da data das eleições.

Eleito nas presidenciais de 24 de janeiro de 2016, à primeira volta, com 52% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse a 9 de março de 2016, e, ao longo do seu mandato, manteve a recandidatura em aberto.