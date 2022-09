Defesa garante averiguar "todos os indícios de potencial quebra de segurança informática"

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras © António Cotrim/Lusa (arquivo)

O Ministério da Defesa Nacional garantiu esta quinta-feira que averigua "todos os indícios de potencial quebra de segurança informática", em processos conduzidos pelo Gabinete Nacional de Segurança, mas não fala de "casos concretos".

"Dada a sensibilidade destes processos, o Ministério da Defesa Nacional não se pronuncia sobre casos concretos", lê-se na nota enviada às redações num dia em que é noticiado pelo DN o acesso indevido a documentos confidenciais enviados pela NATO a Portugal e que foram colocados à venda na dark web, um caso que o gabinete do primeiro-ministro não confirma nem desmente.

A Defesa alerta sublinha também que as averiguações "ocorrem em estreita coordenação com as entidades nacionais responsáveis pela cibersegurança" e que o ministério e as Forças Armadas trabalham "em estreita articulação" com o gabinete de segurança.