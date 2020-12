Demissão de Cabrita? BE, PCP e CDS querem esperar para ouvir explicações do ministro

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © António Cotrim/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira* 10 Dezembro, 2020 • 13:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bloco de Esquerda, O PCP e o CDS-PP querem ouvir os esclarecimentos do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na Assembleia da República, antes de se falar em qualquer demissão no Executivo.

Esta manhã, no Fórum TSF, o PSD defendeu que Eduardo Cabrita não tem condições para se manter no cargo, depois de ter mentido e omitido informações ao Parlamento acerca do caso do homicídio de um cidadão ucraniano, em março deste ano, no aeroporto de Lisboa, pelo qual três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foram acusados na Justiça.

Os restantes partidos da oposição, mostram, no entanto, uma postura mais moderada. Em declarações no Fórum TSF, José Manuel Pureza, deputado do Bloco de Esquerda, defendeu que a responsabilidade política não acaba no SEF, abrange também o ministro, mas que é preciso ouvir o que este tem a dizer.

"Vai depender do conteúdo da audição do ministro da Administração Interna aqui no Parlamento", indicou. "O ministro tem-se remetido, até agora, ao silêncio. E esse silêncio evidentemente que o fragiliza, mas, justamente por uma questão de princípio, entendemos que é no Parlamento que o ministro da Administração Interna deve prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e é em função disso que veremos se tem condições para se manter no cargo", declarou.

José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, considera que o silêncio de Eduardo Cabrita está a prejudicá-lo 00:00 00:00

Quanto ao PCP, considera que a diretora nacional do SEF - cuja demissão foi anunciada esta quarta-feira - deveria ter saído do cargo há mais tempo e reconhece que o ministro da Administração Interna sai "fragilizado" desta situação.

O deputado comunista António Filipe recordou, no entanto, no Fórum TSF, que "não é hábito do PCP pensar que os problemas se resolvem com a cabeça de ministros". "Não vale a pena trocar de ministro para tudo continuar na mesma", constata.

António Filipe, do PCP, defende que não é com cabeças a rolar que se resolvem problemas 00:00 00:00

Já o CDS, pela voz do deputado João Almeida, do CDS, considera que "degradaram ainda mais as condições" para que Eduardo Cabrita se mantenha na liderança do Ministério da Administração Interna - sobretudo, depois das críticas da líder parlamentar do próprio PS, Ana Catarina Mendes, que referiu que a demissão da diretora do SEF pecava por tardia.

"Está cada vez mais frágil a posição do ministro, mas, obviamente, nós não podemos invocar o Estado de Direito para umas coisas e omitir a sua importância noutras. O ministro deve prestar esclarecimentos ao Parlamento e é em função disso que deve ser avaliado", referiu o deputado centrista, no Fórum TSF. "

João Almeida, do CDS, sublinha que o ministro tem o direito de ser ouvido 00:00 00:00

*com Manuel Acácio e Margarida Serra