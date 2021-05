Demissão de Cabrita? "Tenho um excelente ministro da Administração Interna"

O primeiro-ministro, António Costa © Tiago Petinga/Lusa

Por Cátia Carmo com Francisco Nascimento e Carolina Quaresma 12 Maio, 2021 • 16:28

Depois dos pedidos de demissão por parte de vários partidos, André Ventura questionou António Costa, esta quarta-feira no Parlamento, sobre se "vai ou não manter" Eduardo Cabrita como ministro da Administração Interna. Sem hesitar, o primeiro-ministro respondeu que tem um excelente MAI.

"É um excelente ministro e vive muito bem com as funções dele", apesar de André Ventura apontar o ministro como "o grande problema do Governo", afirmou António Costa no debate com o Governo sobre política geral na Assembleia da República.

Na terça-feira, referindo-se aos festejos do título de campeão nacional do Sporting, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou aos jornalistas que "quem deve prevenir" aglomerados de pessoas como os dos festejos em Lisboa, "não conseguiu prevenir". No entanto, já esta quarta-feira, questionado sobre se os acontecimentos fragilizam o ministro da Administração Interna, o Presidente da República não respondeu.