Demitir CEO da TAP para "pôr uma pedra em cima do assunto" sem assumir "responsabilidades políticas" foi "precipitação"

A antiga ministra e deputada do PS Alexandra Leitão acredita que pode ter existido "alguma precipitação" por parte do Governo ao demitir por justa causa a diretora executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, na sequência das conclusões da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização à antiga administradora da companhia aérea Alexandra Reis.

Em declarações no programa da TSF e CNN Portugal O Principio da Incerteza, Alexandra Leitão considera que o "houve claramente uma vontade política do ministro das Finanças e do ministro das Infraestruturas de tentar pôr termo à situação o mais depressa possível".

"Foi uma maneira de tentar pôr um fim à questão o mais depressa possível"

"Admito que tenha havido alguma precipitação no anúncio tão perentório", reforça Alexandra Leitão, antecipando "uma luta judicial".

A avançar, a privatização da TAP tem de "privilegiar a dimensão estrutural, a dimensão do serviço público, do interesse público, a dimensão estratégica para salvar uma empresa que, parece que toda a gente concorda, é estratégica para o país", defende a deputada socialista, em oposição ao que "se tem feito muitas vezes em Portugal ao longo de muitos anos e muitos governos diferentes" com "privatizações que visam essencialmente encaixar dinheiro, encaixar um pacto financeiro que dá jeito naquele momento".

Isto quando, até agora, "a TAP tem sido uma arma de arremesso entre Governo e oposição, entre partidos políticos, e infelizmente até dentro do Governo", condena a Alexandra Leitão.

Já o antigo deputado centrista António Lobo Xavier destacou que o relatório da IGF ignora as responsabilidades políticas no caso da indemnização a Alexandra Reis.

"No relatório do IFG não vem nada sobre a responsabilidade política", diz

"Mesmo os aspetos de não cumprimento de formalidades que são imputados a variados protagonistas eles são também ligados aos membros do Governo que já não estão lá, portanto a questão da responsabilidade política parece bastante bem imputada e resolvida, uma vez que esses protagonistas já não estão no Governo", aponta, ressalvando: "Falta o resto".

Para Pacheco Pereira, a polémica em torno da TAP e a forma como o Governo lhe tentou pôr fim só favorece a abstenção e o Chega.

"Tudo parece ter uma motivação política de tentar pôr uma pedra em cima do assunto. Em democracia não se pode pôr pedras sobre o assunto", condena.

Polémica da TAP não favorece Governo nem oposição, diz Pacheco Pereira

"O que me preocupa é que estamos com um ambiente político, uma ecologia política, que é má para todos. Não é só mau para o Governo, é mau para a oposição (...) Este processo gera duas coisas: abstenção e Chega".



