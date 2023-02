Democratas do Porto: Jerónimo de Sousa agradece iniciativa "tocante" que "não é uma homenagem"

O secretário-geral do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa © Nuno Veiga/Lusa

Jerónimo de Sousa afirma estar "profundamente satisfeito" com o gesto levado a cabo por três dezenas de amigos, que, este sábado, organizaram um almoço, em que é figura central. Cerca de 30 pessoas, autointituladas como Democratas do Porto, organizaram aquilo a que chamam um almoço de amizade com o antigo secretário-geral do PCP. O antecessor de Paulo Raimundo confessa que a iniciativa é um gesto "tocante".

À TSF, Jerónimo de Sousa afirma que "é tempo de valorizar a solidariedade e a amizade", admitindo ser "bom" e "tocante" o gesto de organizar este almoço, que, para o ex-secretário geral do PCP, "não é uma homenagem, é apenas um encontro de amigos".

Jerónimo de Sousa, que não quis falar da atualidade política, enalteceu ainda a importância da cidade do Porto para o Partido Comunista Português. "Ao longo do mandato de secretário-geral, durante muitos anos, o Porto era uma terra de eleição, tendo em conta as reações da sua população", afirma.

"Este povo é um povo bom, afetuoso, expansivo, com grande carinho", completa Jerónimo de Sousa à chegada ao almoço que decorreu, este sábado, no Porto.

O objetivo do almoço, segundo os organizadores, é agradecer ao antigo secretário-geral do PCP o contributo que deu ao país durante 50 anos. A comissão promotora da iniciativa conta com os nomes do arquiteto Álvaro Siza Vieira, do ator António Durães, da vereadora comunista Ilda Figueiredo ou do locutor e escritor Carlos Ferreira.