Depois da polémica, Carlos Pereira deixa comissão de inquérito à TAP

O deputado do PS que esteve na reunião com Christine Ourmières-Widener, na véspera de a antiga CEO da TAP prestar contas aos parlamentares, Carlos Pereira, vai deixar a Comissão de Inquérito à gestão da TAP. O socialista era também coordenador do grupo parlamentar do PS na comissão.

Em comunicado, o deputado explica que "as notícias que se têm repetido nas últimas semanas, apenas contribuem para adensar um clima de suspeição injustificado", pelo que entendeu "solicitar ao presidente do Grupo Parlamentar do PS que me desobrigasse da coordenação dos deputados do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão Política da TAP, bem como, da presença na referida Comissão".

Carlos Pereira sublinha que quer "proteger os resultados a apurar na Comissão de Inquérito e salvaguardar os superiores interesses do Partido Socialista". A decisão vai ser esclarecida numa conferência de imprensa, marcada para sexta-feira de manhã, que vai contar com o deputado Carlos Pereira e com o líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.

Em causa está a polémica reunião de 17 de janeiro que juntou elementos do Governo, a antiga CEO da TAP e o deputado Carlos Pereira, na véspera da presidente da comissão Executiva prestar esclarecimentos no Parlamento, no âmbito da indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis.

Além disso, o Correio da Manhã dá conta, esta sexta-feira, de um alegado favorecimento da Caixa Geral de Depósitos ao deputado. O diário fala num perdão de uma dívida de 66 mil euros no pagamento de um crédito. No entanto, Carlos Pereira recusa qualquer "tratamento de favor" e garante que "nunca existiu qualquer incompatibilidade no exercício das funções" de deputado.

Nesta quinta-feira, uma semana depois de a polémica reunião ter sido revelada, o líder da bancada socialista falou pela primeira vez sobre o caso, para defender que os deputados têm total liberdade para "fazerem reuniões preparatórias com quem entendem e quando entendem".

Além disso, Eurico Brilhante Dias sublinhou que a antiga CEO da TAP participou na reunião preparatória "por vontade própria", embora admita que as reuniões com membros do setor empresarial do Estado "não são usuais".