Depois da saída de Alexandra Reis, Carlos César pede "mais proatividade" ao Governo

Por Francisco Nascimento 28 Dezembro, 2022 • 15:09

"Mais proatividade" do Governo é o desejo do presidente do PS, Carlos César, para o próximo ano de 2023, depois da "história indesejada e indesejável" que levou à demissão de Alexandra Reis da secretaria de Estado do Tesouro.

Naquela que é a primeira reação de um dirigente socialista, depois da saída de Alexandra Reis, Carlos César escreve nas redes sociais que a "curta permanência" da ex-governante, foi o pontapé de saída para um "balanço da ação do Governo neste final de ano".

Destacando os feitos de António Costa, ao longo dos últimos meses, o presidente socialista critica "a superficialidade de alguns, política e partidariamente interesseira" que se centra apenas "nos incidentes".

"Os portugueses, decerto, farão contas do que mais interessa para a sua vida e para a vida do País. E lembrar-se-ão do que o governo já fez para conter e baixar preços da energia a partir de 1 de janeiro; dos excelentes resultados, validados pelas instituições internacionais, da nossa economia, desde o crescimento do investimento empresarial ao das exportações, ao mesmo tempo que se reduziu o défice e a dívida", escreveu.

Carlos César destaca ainda a "redução de alguns impostos e o aumento da proteção social" para fazer frente à pandemia, numa primeira fase, e às consequências da guerra no leste da Europa, com o aumento da inflação.

O socialista admite, no entanto, que "há muitas pessoas com dificuldades, muitas inércias no terreno dos serviços locais da segurança social, algumas indiferenças e muitas demoras em outros setores que não se justificam e que o Governo não pode ignorar e tem de certificar".

Por isso, Carlos César entende que "mais atenção e mais proatividade do Governo só lhe farão bem", embora dê um novo sinal de confiança ao Executivo de António Costa: "Feitas as contas, está a valer a pena a escolha que os portugueses fizeram nas últimas eleições".