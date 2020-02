Depois das creches, Governo anuncia alargamento da rede de lares de idosos

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, intervém durante a sua audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da apreciação, na generalidade, da Proposta de Lei n.º 4/XIV/1.ª (GOV) - "Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020", da Proposta de Lei n.º 5/XIV/1.ª (GOV) - "Aprova o Orçamento do Estado para 2020, na Assembleia da República, em Lisboa, 6 de janeiro de 2020. JOÃO RELVAS/LUSA

© LUSA