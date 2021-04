Depois das críticas do último ano, PCP já prepara edição 2021 da Festa do Avante!

© Carlos Pimentel/Global Imagens (arquivo)

Por Ana Sofia Freitas 15 Abril, 2021 • 18:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PCP já está a preparar a edição 2021 da Festa do Avante! e garante que, à semelhança do que aconteceu na última edição, vai tomar todas as medidas para garantir a segurança do evento que vai comemorar o centenário do partido.

Em declarações à TSF, Alexandre Araújo, do secretariado do Comité Central do PCP, sublinhou que toda a organização da festa vai ter em conta o estado da pandemia em Portugal no mês de setembro.

"Realiza-se num espaço ao ar livre com mais de 30 hectares, 300 mil metros quadrados que permitem todas as condições", sublinha.

PCP quer usar o que aprendeu na edição de 2020 para simplificar a edição 2021 da Festa do Avante! 00:00 00:00

Depois da experiência do último ano, que foi "importante" e obrigou a cuidados especiais em áreas como a "organização de filas e a higienização", o PCP conta ter um processo de preparação "simplificado" mas com a garantia "das condições de proteção sanitária para os que participem" numa festa que foi alvo de grandes críticas no ano passado.

Críticas "tinham, em geral, pouca preocupação com a saúde pública". 00:00 00:00

"Serão legítimas", reconhece, mas muitas "tinham, em geral, pouca preocupação com a saúde pública e procuravam atingir a Festa do Avante! e o PCP, que a promove, no plano político". Nada que altere as intenções dos comunistas: este ano, a festa "comemorará e assinalará o centenário do PCP", a principal novidade face a 2020.

De resto - e como sempre, assinala Alexandre Araújo - a festa será "uma grande iniciativa política e cultural que se realiza no nosso país. Realiza-se no primeiro fim de semana de setembro, nos dias 3, 4 e 5.