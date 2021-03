Depois de Quintas, Bruno Horta Soares. Iniciativa Liberal define "plano B" para Lisboa

Bruno Horta Soares é o candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa © Facebook de Bruno Horta Soares

Por Francisco Nascimento 18 Março, 2021 • 20:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Iniciativa Liberal (IL) já tem candidato à Câmara de Lisboa. Depois de Miguel Quintas ter desistido, a TSF sabe que Bruno Horta Soares vai assumir o lugar na corrida à autarquia da capital. O candidato é um dos três fundadores do partido, e divide a vida profissional entre a consultoria e as salas de aula.

Horta Soares tem 41 anos, faz parte do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, e prepara-se agora para assumir uma posição de destaque no partido.

É licenciado em Informática e Gestão de Empresas pelo ISCTE, e continua a fazer das salas das universidades um dos seus principais ofícios. Dá aulas na Universidade Católica, no Instituto Superior Técnico e também na Business School de Coimbra.

O candidato iniciou a carreira profissional como consultor na Deloitte, e passou depois para a KPMG.

A IL, contactada pela TSF, não confirma, nem desmente o nome de Bruno Horta Soares para a candidatura a Lisboa. O partido remete novas informações para sábado, depois do plenário do núcleo distrital.

Ainda assim, esta quinta-feira, o partido publicou nas redes sociais uma imagem onde se lê "Plano B....", referente ao nome Bruno. As reticências têm quatro pontos, o que corresponde às cinco letras do nome do candidato.

Recorde-se que Miguel Quintas foi o primeiro nome avançado pela IL, desistindo da candidatura três dias depois da apresentação oficial. Apesar de desconhecido, Quintas identificou-se como "vizinho" dos lisboetas, mas acabou por deixar o líder da IL, João Cotrim de Figueiredo, sozinho por alegados "motivos pessoais".

O partido reiterou a vontade de seguir sozinho à câmara de Lisboa, apesar dos movimentos para que se juntasse à candidatura de Carlos Moedas. Em entrevista à SIC, na segunda-feira, João Cotrim de Figueiredo assumiu que já sabia a escolha do núcleo de Lisboa, e que era uma "ótima solução".