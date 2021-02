Depois dos bombeiros, as forças de segurança. Agentes da PSP vão ser vacinados pela GNR

Eduardo Cabrita é o ministro da Administração Interna © António Cotrim/Lusa

Por Francisco Nascimento 11 Fevereiro, 2021 • 13:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois dos bombeiros, é a vez dos profissionais da PSP e da GNR começarem a receber a vacina para combater a Covid-19. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou que em Lisboa serão os profissionais de saúde integrados na GNR a vacinar os polícias.

A ministra da Saúde e o ministro da Administração Interna acompanharam o início da vacinação dos bombeiros, no centro de saúde da Damaia, na Amadora. Cerca de 15 mil bombeiros começam a ser vacinados esta quinta-feira, e Cabrita elencou as próximas etapas na vacinação.

"Chegaremos a todos. Ainda esta semana iniciaremos o processo de vacinação, numa articulação entre a PSP e a GNR. Adotando a filosofia que está no programa do Governo, na área de Lisboa, os serviços de saúde da GNR vão vacinar os profissionais da PSP", explicou.

Depois das críticas pela prioridade dada aos bombeiros, antes de toda a classe médica estar vacinada, Eduardo Cabrita lembrou que os bombeiros são essenciais na resposta à pandemia.

"Neste desafio, obviamente que gostaríamos de ter todas as vacinas para uma resposta plena. Esta é uma maratona, em que as prioridades são claras e os bombeiros estão na primeira linha. Esta é a primeira das funções essenciais do Estado", justificou.

O governante recordou ainda que "sem os bombeiros ninguém chegaria às urgências hospitalares". Na Amadora, 20 profissionais já receberam a vacina, dos Bombeiros Voluntários da Amadora.

De acordo com o ministro da Administração Interna, a vacinação é um sinal de esperança para superar a pandemia. O ministério explica que a ordem de vacinação foi definida com base em critérios operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e abrange o universo de voluntários, sapadores e municipais.

Já a ministra da saúde, Marta Temido, reforçou que o objetivo é ter 70% da população vacinada contra a Covid-19 até ao final do verão, embora admita "tropeções" ao longo do processo.

"São passos, que às vezes têm tropeções, mas não podemos perder de vista a meta: no final do Verão queremos ter 70% da população vacina", salientou.

Marta Temido insistiu que, mesmo com a vacina, as restantes medidas de proteção contra a Covid-19 "não podem ser descuradas", e recordou as regras: o distanciamento físico, o arejamento dos espaços, a utilização de máscaras e a higienização das mãos.

Segundo dados oficiais do Governo, publicados na terça-feira, foram já vacinadas 400.190 pessoas contra a Covid-19 em Portugal, das quais 106.055 completaram já as duas tomas da vacina. Os bombeiros são vacinados em 18 pontos espalhados pelo país.