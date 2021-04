Deputada do BE renuncia ao cargo para não ser "arma de arremesso" contra o partido

Sandra Cunha © Neverfall/Global Imagens

A substituição foi anunciada logo no início da sessão parlamentar desta quinta feira e segue-se o pedido de levantamento da imunidade parlamentar de Sandra Cunha para que seja constituía arguida num processo de discrepâncias com moradas indicadas no parlamento.

Via redes sociais, a deputada confirmou a renúncia: "Por motivos pessoais, porque pretendo defender o meu bom nome com total liberdade, e por motivos políticos, porque não quero que a continuidade em funções durante a minha defesa possa ser usada como arma de arremesso contra o Bloco de Esquerda."

Sandra Cunha adianta as "discrepâncias" invocadas pelo Ministério Público para pedir o levantamento da sua imunidade parlamentar foram esclarecidas "oportunamente", no momento em que as corrigiu. Trata-se de informações sobre as moradas" (entre Sesimbra e Almada) que indicou ao Parlamento entre 2017 e 2018.

A deputada vai ser substituída por Diana Santos, de 36 anos, "psicóloga clínica e ativista pelos direitos humanos e civis das pessoas com deficiência," de acordo com informação do Bloco de Esquerda.