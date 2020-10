Deputado do PSD acampou frente ao ministério. Acusa Governo de "malabarismo" no número de camas para estudantes

© Facebook/JSD - Juventude Social Democrata

Alexandre Poço acusa o governo de ser "malabarista com os números do Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior" ao anunciar 2.500 novas camas para este ano letivo 2020/2021, mas "dessas camas, apenas 64 são efetivamente novas camas", um número que no entender do líder social-democrata representa um "verdadeiro falhanço".

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou que a oferta de alojamento para estudantes foi reforçada com mais de 2.400 camas a preços regulados, representando um aumento de 16% face a setembro 2019. No entanto, o líder da JSD diz que não é bem assim.

As críticas de Alexandre Poço acompanharam o protesto que organizou junto à sede do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino superior.

O líder da JSD acampou em frente ao Palácio das Laranjeiras para chamar à atenção para a questão do alojamento estudantil. Se dormiu duas horas foi muito, admitiu Alexandre Poço à TSF "o assunto tira-me o sono".

Caso o Governo não cumpra o que prometeu, "qualquer dia o campismo será a única solução para um estudante deslocado ter lugar para estudar fora da sua área de residência".