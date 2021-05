Deputado do BE Luís Monteiro retira candidatura à Câmara de Gaia

© Artur Machado/Global Imagens

O deputado do BE Luís Monteiro, que negou recentemente acusações de violência doméstica, pediu a sua substituição como cabeça de lista bloquista à Câmara de Gaia, mantendo-se como deputado "com a concordância" da direção do partido.

"Face ao efeito público das calúnias lançadas contra mim e após ponderação, solicitei à comissão coordenadora concelhia do Bloco de Esquerda de Vila Nova de Gaia a minha substituição como cabeça de lista à Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas", pode ler-se numa nota enviada à agência Lusa.

Após notícia avançada pelo Expresso, o mesmo esclarecimento de Luís Monteiro refere que "consultada a direção do Bloco de Esquerda e com a sua concordância", continuará a desempenhar todas as suas atuais funções, na Assembleia da República e na organização partidária, nomeadamente na direção distrital do Porto e na concelhia de Gaia.

O deputado do BE Luís Monteiro negou na semana passada as acusações de violência doméstica de que foi alvo e garantiu que "nunca agrediu qualquer mulher", afirmando ter sido ele "vítima de agressões sucessivas, violência verbal e ameaças" ao longo desse namoro.

Nesse mesmo dia, o BE reiterou que "a violência é inaceitável" e que "o recurso à justiça é a forma de apurar factos e punir abusos".

Numa curta posição oficial do partido enviada à agência Lusa, o BE assegura que "mantém a mesma posição em todas as circunstâncias".

"A violência é inaceitável, as vítimas devem ser protegidas e o recurso à justiça é a forma de apurar factos e punir abusos", defendeu o partido.

Entretanto, numa breve resposta à Lusa ao final desse dia, Luís Monteiro adiantou que iria apresentar queixa.

"Estou a preparar com a minha advogada os termos em que essa queixa será formulada", acrescentou apenas.