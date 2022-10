Por Pedro Cruz (TSF) e Rosália Amorim (DN) 07 Out, 2022 • 10:12

Não há nenhum pacto do PSD com o Chega e com a Iniciativa liberal. O líder da bancada parlamentar social-democrata e entrevistado do Em Alta Voz, Joaquim Miranda Sarmento, desmente que haja qualquer entendimento entre os três partidos.

Contudo, lamenta que o PS não permita a eleição de dois vice-presidentes propostos pelos dois partidos que ficaram em terceiro e em quarto lugar nas eleições. Cuidar da democracia, diz o social-democrata, é respeitar de igual forma todos os deputados.

