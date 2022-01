Deputados da Madeira obrigados a usar máscara durante as intervenções

"As novas circunstâncias da crise sanitária, com o aumento de contágios, levaram à restrição" © LUSA

Os deputados da Assembleia Legislativa da Madeira passam a ter a obrigatoriedade de usar máscara durante as intervenções que efetuarem a partir das suas bancadas no hemiciclo, determinou esta terça-feira a Conferência de Representantes dos Partidos.

A decisão foi comunicada pelo presidente do parlamento madeirense, após a reunião destes representantes.

"As novas circunstâncias da crise sanitária, com o aumento de contágios [de Covid-19], levaram à restrição de algumas medidas que tinham sido aliviadas em termos de funcionamento do plenário", justificou José Manuel Rodrigues.

O responsável adiantou que a única exceção no uso da máscara é quando o deputado estiver a discursar a partir do púlpito.

José Manuel Rodrigues referiu que esta obrigatoriedade de uso de máscara durante as intervenções não se aplica aos membros do Governo Regional no hemiciclo, porque está assegurado o "distanciamento suficiente" entre a bancada reservada ao executivo e as dos restantes grupos parlamentares.

Nesta reunião, os representantes dos partidos decidiram realizar o debate potestativo proposto pelo JPP, sobre os 'assuntos pendentes do Governo Regional para com a população da Madeira e do Porto Santo', "que aguarda pela disponibilidade da agenda do Governo para a sua realização", referiu.

De acordo com os últimos dados divulgados na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou 1043 novos casos de Covid-19 e tem atualmente 6.308 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2.

A Covid-19 provocou 5.441.446 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da Agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.000 pessoas e foram contabilizados 1.434.570 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

