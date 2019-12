Deputados únicos fora da conferência de líderes, mesmo como observadores

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Presença na Conferência de Líderes é para esquecer. Joacine Katar Moreira, João Cotrim de Figueiredo e André Ventura viram ser rejeitada a proposta de alteração ao regimento que lhes daria pleno direito na Conferência de Líderes.

E nem observadores vão poder ser como aconteceu com o PAN na legislatura passada. Na reunião do grupo de trabalho que está a rever o regimento da Assembleia da República, PS, PSD e PCP manifestaram oposição à presença destes deputados na Conferência de Líderes. Apenas o Bloco de Esquerda se manifestou favorável a que os deputados únicos tivessem o mesmo estatuto que André Silva teve na legislatura passada - o de observador.

Nesta reunião onde nem o deputado do Chega, nem os grupos do CDS, PEV e PAN estiveram presentes, ficou ainda decidido que o Presidente da Assembleia da República pode convocar e ouvir os deputados do Livre, Iniciativa Liberal e Chega sempre que o entenda útil.

Nem tudo é derrota

Se o veto à presença na Conferência de Líderes é uma derrota para os deputados únicos, houve alguns direitos conquistados nesta reunião do grupo de trabalho.

O atual regimento prevê que os representantes únicos de partidos só possam fazer três declarações políticas por sessão legislativa, esse direito vai ser alargado a cinco declarações políticas. Apenas o PCP se mostrou desfavorável a esta alteração.

Também os tempos crescem para os deputados únicos no caso das intervenções em debates de projetos e de propostas de lei: passam de 2 para 3 minutos.

Ainda assim, estas mudanças não são definitivas, são meramente indicativas de consenso político. O tema só avança formalmente na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.