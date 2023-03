© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Por Francisco Nascimento 15 Março, 2023 • 12:05

Os deputados voltam a debater e votar a eutanásia a 31 de março, depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa.

A data foi anunciada pela porta-voz da conferência de líderes, Maria da luz Rosinha, depois da reunião que juntou os líderes parlamentares e os deputados únicos.

O Presidente da República devolveu o diploma ao Parlamento após a decisão do Tribunal Constitucional, no final de janeiro, que declarou a inconstitucionalidade do documento.

