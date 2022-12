Desagregação de freguesias. PCP propõe extensão do prazo e simplificação dos critérios

A líder parlamentar do Partido Comunista Português, Paula Santos © António Pedro Santos/Lusa

O PCP propõe a extensão do prazo para a desagregação de freguesias, durante mais um ano, e quer simplificar os critérios que permitem a reposição. A entrega dos processos de reposição terminou na quarta-feira, e chegaram à Assembleia da República "algumas dezenas" de pedidos.

Durante o Governo PSD/CDS, mais de mil freguesias foram extintas, e os comunistas insistem que o processo agravou as desigualdades territoriais, contestando a que ficou conhecida como "lei Relvas".

Em declarações aos jornalistas, a líder parlamentar Paula Santos defende que a reposição "deve acontecer de acordo com a vontade das populações", tendo em conta que muitos "se viram privados das suas freguesias".

"Propomos o alargamento do prazo por mais um ano para a entrada dos processos na Assembleia da República, assim como a remoção de obstáculos para a reposição de freguesias, designadamente a dispensa de fundamentação do erro da extinção da freguesia, a possibilidade de reposição de uma freguesia, mesmo que as demais não o pretendam e a ponderação de condições que permitam a reposição de freguesias, que não reúnam todos os critérios impostos pela lei", explicou.

A líder parlamentar do PCP deixa ainda críticas ao PSD e ao PS, que acusa de "não quererem a reposição" e de terem "travado que mais processos de reposição de freguesias" dessem entrada na Assembleia da República.

"O PS e o PSD nunca tiveram verdadeiramente a intenção de possibilitar a reposição de freguesias onde fosse essa a vontade das populações, de devolver às populações as freguesias roubadas. Apesar de a legislação aprovada admitir um procedimento transitório para a reposição de freguesias, condicionou-o ao cumprimento de um conjunto de critérios restritivos, alguns deles discricionários e subjetivos", sublinhou.