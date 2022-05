"Descentralização não pode ser um prejuízo para os municípios, populações e país"

Luísa Salgueiro © André Rolo/Global Imagens

Luísa Salgueiro volta a alertar o Governo para o risco do processo de descentralização ser prejudicial às populações. A Associação Nacional de Municípios (ANMP) está, neste momento, a ser ouvida no Parlamento, no âmbito da apreciação do Orçamento do Estado, sobre o qual emitiu um parecer negativo. Em causa está, entre outras reivindicações dos autarcas, a transferência de verbas de acordo com as competências transferidas.

A responsável pela ANMP sublinha que, sem essa revisão dos montantes, o processo de descentralização só irá aprofundar as desigualdades regionais.

"Um euro em Lisboa corresponde a três euros, mas é preciso que os euros que existem em Lisboa já dotem suficientemente os serviços. O que acontece, e nós sabemos, é que várias áreas foram suborçamentadas, subdotadas de recursos humanos, de equipamentos, de recursos financeiros. E agora nesta transferência isso fica mais evidente, portanto, o país não pode correr o risco de, por força da descentralização, agravar a resposta que existe às populações, nem agravar a situação financeira dos municípios. Esta operação desejada e necessária para o desenvolvimento do país não pode ser um prejuízo para os municípios mas, sobretudo, para a população e para o país", explica.

A ANMP está a ser ouvida em sede de comissão parlamentar do Orçamento do Estado para 2022, tendo já transmitido o seu parecer desfavorável à proposta.