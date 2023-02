"Descida impressionante." Medina anuncia redução da dívida para 113,8% do PIB

© António Pedro Satos/Lusa

Com os resultados conhecidos hoje da economia portuguesa, Fernando Medina anuncia que a dívida pública recuou para níveis pré-pandemia e pré-troika, superando as expectativas do Governo. Ouvido no Parlamento, o ministro das Finanças sublinha que a dívida pública situa-se em 113.8 por cento do PIB, em 2022.

Perante os deputados, na primeira audição regimental do ano, na Comissão de Orçamento e Finanças, Fernando Medina começou, desde logo, por destacar os "bons resultados" da economia portuguesa.

"Posso hoje anunciar que, pela primeira vez. A dívida pública em Portugal irá reduzir-se para 113, 8 por cento do produto em 2022. Este é uma valor que recua para valores antes da pandemia e antes da troika", destacou.

Fernando Medina salienta "a descida impressionante" de quase 12 pontos percentuais, sendo o valor menor desde 2010, ainda no Governo de socialista de José Sócrates. O número coloca Portugal próximo da dívida de Espanha, de acordo com os dados do ministério.

Portugal foi o quarto país da zona euro com o maior pacote de apoios à mitigação de preços, para combater a inflação, de acordo com o ministro, embora Medina admita que os preços "vão continuar elevados" em 2023.

"A subida dos preços deverá ficar mais contida, mas o custo de vida continuará elevado para todos. É, por isso, fundamental continuará a ser fundamental encarar os dados económicos com humildade, ajustando as decisões à luz da melhor informação disponível", disse.

O Governo "estará pronto para agir" sempre que for necessário, garante o ministro, tendo em conta que "as contas certas" permitem ao Estado "ter capacidade de resposta".

A redução da dívida é um dos objetivos do Governo socialista, desde que tomou posse há um ano, com Fernando Medina como responsável pela pasta das Finanças.