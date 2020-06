"Desconfiança" e "perplexidade". As reações à necessidade de dinheiro do Novo Banco

© Rafael Marchante/Reuters (arquivo)

Surpresa, dúvida e perplexidade. BE, CDS e PSD reagiram, esta terça-feira, às palavras do presidente do Novo Banco, António Ramalho, no dia em que o jornal Público revelou que há uma cláusula no contrato de venda que prevê injeções automáticas de dinheiro do Estado no Novo Banco em cenários de extrema adversidade

A deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua considera que a pandemia de Covid-19 está a ser utilizada como desculpa para o Novo Banco pedir mais dinheiro

No Fórum TSF, a deputada bloquista revelou não ficar surpreendida com as explicação do ministro das Finanças e que tal "veio apenas confirmar aquilo que os deputados souberam pelas notícias".

"Há uma garantia que foi dada pelo Estado, no valor de 3900 milhões de euros, no âmbito do contrato ruinoso de venda do Novo Banco, garantia essa que o anterior ministro das Finanças, Mário Centeno, disse ao Parlamento que só seria utilizada num caso excecional e a verdade é que está quase no máximo da sua utilização, faltam cerca de mil milhões de euros", alerta a deputada.

Nos últimos dias, o presidente do Novo Banco "veio anunciar que ia esgotar, sugar essa garantia até ao fim, dando uma desculpa que merece toda a desconfiança, que é a de que vai ter prejuízos agravados devido à crise da Covid-19".

Também no Fórum TSF, Cecília Meireles, do CDS, confessou alguma surpresa, mas diz que a cláusula da polémica não traz nada de novo.

"Não consigo perceber a surpresa de alguns deputados que estão surpreendidos com a sua própria votação e com factos que já eram conhecidos", comenta a parlamentar. À época, recorda, "havia uma autorização da Comissão Europeia que permitia que, se fosse preciso, se pudesse ir além dos 3900 milhões de euros".

Pelo PSD, o deputado Afonso Oliveira diz não entender os argumentos do presidente do Novo Banco.

"Evidentemente, quando o contrato foi estabelecido com a Lone Star para a venda do Novo Banco, não estava prevista nenhuma pandemia", começa por notar, antes de questionar "como é possível agora, perante uma pandemia, que se ponha a possibilidade de uma transferência a efetuar para o Novo Banco nesse âmbito".

"O que posso manifestar, em nome do PSD, é a nossa perplexidade para com este tipo de afirmação, feita pelo presidente do Novo Banco", explicou.

Contactado pela TSF, o fundo Lone Star não quer fazer qualquer comentário.