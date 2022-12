"Desconforto" e "má educação". Palavras de Costa demonstram "desprezo" pela oposição

António Costa © António Cotrim/Lusa (arquivo)

Alexandra Leitão confessa que sentiu desconforto ao ler a entrevista do primeiro-ministro à Visão. No programa da TSF e CNN Portugal, O Princípio da Incerteza, a deputada socialista reconhece que esperava que, ao contrário do que é costume, esta maioria absoluta socialista fosse aberta ao diálogo.

"Causou-me algum desconforto", confessou Alexandra Leitão, sublinhando que "não foi uma questão de tom". "O António Lobo Xavier disse que isto é próprio das maiorias absolutas em declínio, foi isso que me causou desconforto."

"É que esta maioria absoluta está no início e eu quero que não seja uma maioria absoluta em declínio. O que me custou foi ver um déjà vu relativamente a outras maiorias absolutas, até com repetição de algumas das palavras utilizadas noutras maiorias absolutas, e desta maioria - que apoiei e apoio - esperava uma outra abertura, um outro diálogo, diálogo esse que deve ser na dimensão da sociedade, concertação social, com os parceiros, mas também deve ser no parlamento", defende a deputada.

Já António Lobo Xavier diz que a entrevista de António Costa demonstra "um desprezo enorme pela oposição".

"Há um desprezo enorme sobre o PSD, sobre as evoluções dos líderes do PSD, a esquerda é poupada, mas não é sequer referida, sobre a Iniciativa Liberal, com comentários absolutamente impróprios e inaceitáveis. E a satisfação consigo próprio é um sinal não só de estar satisfeito com o país, mas também de não ligar a mínima à oposição. São sinais profundamente negativos sobre aquilo que se espera", afirma.

Nesta entrevista à revista Visão, António Costa acusou a Iniciativa Liberal de se "deixar contaminar" pelo Chega e descreveu os deputados liberais como "queques" que "ficam ridículos" quando tentam "guinchar" mais alto do que o partido de André Ventura.

Também Pacheco Pereira não gostou das palavras do chefe de Governo e considera que António Costa utilizou um discurso que só promove o populismo.

"A entrevista tem uma má educação sobre a Iniciativa Liberal que eu acho que é realmente inaceitável. Eu não gosto de ver pessoas mal criadas, muito menos um primeiro-ministro a utilizar aquele tipo de expressões para caracterizar a política da Iniciativa Liberal, com os 'queques' e com o 'guinchar'", refere Pacheco Pereira.

"Isto mostra que grande parte da oposição que é feita em termos de governação é particularmente ineficaz, sendo que a oposição que é feita em termos de populismo é eficaz. E isto favorece o Chega e desfavorece o PSD. E sempre que o PSD se encosta aos temas e à forma de os tratar que são típicos do populismo, os votos vão para o Chega", considera.