Por Judith Menezes e Sousa 19 Outubro, 2022 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Nuno Santos está a ser ouvido no Parlamento a requerimento do PS, sobre a celebração de contratos públicos por uma empresa com uma participação superior a 10% de um ascendente direto.​​​​​​

​Em atualização