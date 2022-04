Desfecho imprevisível no CDS: Nuno Melo, outros três candidatos e uma surpresa de última hora?

© Octavio Passos/Global Imagens (arquivo)

Por Raquel de Melo 01 Abril, 2022 • 07:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa reunião que se adivinha tensa e de desfecho imprevisível, permanece no ar a possibilidade do aparecimento de um candidato surpresa, afeto à atual direção. Depois de uma semana intensa de contactos, se há quem considere que ainda é possível encontrar um nome forte capaz de unir o partido - a TSF sabe que quer o antigo presidente Manuel Monteiro, quer o antigo candidato à liderança Filipe Lobo d'Ávila foram sondados -, há quem defenda que o aparecimento de um candidato surpresa só dificultaria a tarefa de fazer o partido sair dos escombros do pós-eleições legislativas.

Sem representação parlamentar e a braços com uma crise financeira profunda, permanece o impasse a poucas horas de um encontro que arrisca transformar-se numa câmara de eco de ressentimentos e defesas de honra, no partido que vive o período mais negro de uma história de mais de quatro décadas.

Ouça aqui as explicações 00:00 00:00

Ao contrário de José Ribeiro e Castro, antigo presidente e próximo de Francisco Rodrigues dos Santos, que não vai estar presente, Monteiro e Lobo d´Avila prometem ir a Guimarães. Por saber, fica o que farão os antigos presidentes, Paulo Portas e Assunção Cristas.

Na corrida à sucessão de Francisco Rodrigues dos Santos, assumiram candidatura quatro centristas. O eurodeputado e antigo vice-presidente do partido, Nuno Melo, Nuno Correia da Silva, que integrou a direção de Manuel Monteiro e é membro da Comissão Política Nacional, o eterno candidato e também dirigente nacional Miguel Mattos Chaves e o militante Bruno Filipe Costa.

São subscritores de quatro das dez moções de estratégia global a apresentar no conclave que põe fim a dois anos e dois meses conturbados de liderança de Rodrigues dos Santos, marcada por frequentes trocas de acusações, desentendimentos entre a direção e o grupo parlamentar e conselhos nacionais de facas longas.