Desistir das eleições para enfraquecer Ventura? "Nunca pediria isso a Ana Gomes"

Marisa Matias não desiste da candidatura às eleições presidenciais em nome de Ana Gomes. Questionada sobre se uma desistência e consequente apoio a Ana Gomes podia ajudar no combate à candidatura de André Ventura, Marisa Matias garantiu que se vai manter na corrida até ao fim.

"Eu nunca pediria isso a Ana Gomes e o que entendo é que é preciso haver candidaturas que representem alternativas e projetos para o país", afirmou Marisa Matias, frisando que "todas as propostas são bem-vindas, sobretudo as de natureza democrática". "Os eleitores conhecem-me há vários e desistir não faz parte da minha trajetória", realça a candidata a Belém.

A eurodeputada insiste que "esta é a candidatura que, com força, afirma a defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos outros serviços públicos, que combate a precariedade e luta pela igualdade, além daquilo que tem de ser um programa do país de combate às alterações climáticas, em todas as dimensões".

Sobre o adversário às presidenciais, André Ventura, Marisa Matias insiste que o Chega é "um partido que não representa os valores da democracia, aliás, que viola o que está representado na Constituição", alertando que este partido deve estar "sujeito aos mesmos critérios de exigência".

"Não permitiríamos a mais nenhum líder partidário comentários racistas ou xenófobos, porque é que havíamos de permitir a um. Não permitiríamos um comportamento além daquilo que está previsto na Constituição. Porque é que não temos a mesma exigência", questiona.

Esta tarde, Marisa Matias entregou no Tribunal Constitucional 12204 assinaturas para formalizar a candidatura à Presidência da República.