Despacho revogado. Ministro cometeu "erro grave" mas "agora é seguir em frente"

Por Melissa Lopes 30 Junho, 2022 • 18:07

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta quinta-feira que o despacho assinado na quarta-feira pelo Ministério das Infraestruturas sobre a localização do novo aeroporto já foi revogado, salientando que "houve um erro grave" que já "foi corrigido".

"Houve um erro grave. Está corrigido, agora é seguir em frente", afirmou o chefe do Governo, numa declaração feita depois de Pedro Nuno Santos ter assumido toda a responsabilidade pela "falha grave" de comunicação que existiu.

Sublinhando que "até os políticos cometem erros", o primeiro-ministro defendeu que o "mais importante" é ter consciência e reconhecer quando isso acontece, tal como fez Pedro Nuno Santos, a quem Costa elogia a "humildade" de admitir publicamente a falha que cometeu. "Felizmente, o erro foi corrigido com rapidez", enfatizou.

Aos jornalistas, o chefe do Executivo confirmou que não sabia da existência do despacho do Ministério das Infraestruturas: "Claro que não sabia", respondeu, garantindo que a confiança com o ministro está "totalmente restabelecida".

*Notícia em atualização