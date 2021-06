Detenção de Joe Berardo "não significa condenação"

Jerónimo de Sousa © Orlando Almeida/Global Imagens

Para já, Jerónimo de Sousa não quer dizer mais nada. O secretário-geral do PCP reagiu à detenção do empresário Joe Berardo, suspeito de ter cometido crimes de burla agravada, fraude fiscal e branqueamento de capitais, e ressalvou que ainda nada foi decidido. "Detenção não significa condenação", comentou.

O secretário-geral do PCP espera que o processo permita "que haja a devida investigação, apuramento da verdade e da responsabilidade". No mesmo sentido foi a reação do partido ecologista Os Verdes.