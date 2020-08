Costa diz que DGS vai divulgar todas as regras para o Avante! ainda esta segunda-feira

© Johanna Geron/AFP

António Costa garante que todos as regras para a Festa do Avante! vão ser divulgadas esta tarde na conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde (DGS), durante o balanço sobre a situação da pandemia de Covid-19.

À entrada para a Conferência Nacional do PS, que decorre esta segunda-feira no convento de São Francisco, em Coimbra, o primeiro-ministro assegura que, sim, estas serão "divulgadas, obviamente".

Isto depois de DGS ter afirmado que não tencionava divulgar o parecer sobre a festa do PCP publicamente. O conteúdo do documento não é divulgado, "à semelhança de todos os pareceres técnicos entregues até ao momento", informou a DGS este domingo, cabendo à entidade organizadora tornar público as regras "se assim o entender".

Sobre a aprovação do Orçamento de 2021, António Costa garante que não fez nenhum ultimato.

"Aquilo que foi dito foi óbvio: o país está a enfrentar uma crise profunda, tanto do ponto de vista económico como social, e a única coisa de que precisa é uma crise política."

O primeiro-ministro pede, por isso, que todos se empenhem a trabalhar para que haja um acordo no horizonte da legislatura."

Já o Partido Comunista Português considera que se tem assistido a uma "ação orquestrada e articulada" contra a Festa do Avante! e revela esta segunda-feira que vai apresentar um parecer próprio, frisando que o "parecer da DGS contém, em vários domínios, graus de exigência maiores do que tem estabelecido para outras iniciativas".